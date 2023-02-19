В Курской области более 4,5 тысячи медработников получили специальную социальную выплату

Выплата положена медикам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отделение Социального фонда России по Курской области выплачивает специальные социальные выплаты медработникам, установленные Правительством РФ с января этого года. На сегодня средства перечислены 4 558 курским медикам на сумму 36,3 млн рублей, сообщили в ведомстве.

- Работа по начислению денежных средств только началась. Выплату перечисляют в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в СФР реестр работников. Средства зачисляют на счет, реквизиты которого Отделению СФР также представляет медорганизация. Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не нужно, - пояснила управляющий Отделением СФР по Курской области Жанна Демьяненко.

Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд России выступает оператором выплаты. Средства перечисляются на основании полученных данных. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают в СФР. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.