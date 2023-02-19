Курские дзюдоисты привезли из Брянска пять медалей

Сборная команда Курской области по дзюдо в Брянске завоевала пять медалей межрегионального турнира среди юношей и девушек до 18 лет памяти Героя России Олега Визнюка. Турнир является отборочным на первенство России до 18 лет и победителям присваивают звание кандидата в мастера спорта России.

1 место - Ганжова Евгения, в/к 44 кг (Суджа)

2 место - Спица Илья, в/к 46 кг (ОСШОР, Курск)

2 место - Вершков Владислав, в/к 50 кг (СШ «Медведь» - «Динамо», Курск)

3 место - Карелов Михаил, в/к 73 кг, (СШ «Медведь», Курск)

3 место - Козлов Кирилл, в/к 81 кг (Суджа)

Поздравляем спортсменов и их тренеров Сергея Булгакова, Анастасию Марченко, Александра Разинькова, Юрия Шульгина, Юрия Фёдорова, Ирину Боломутову, Игоря Уварова, Юрия Носова.