В курскую райполиклинику впервые поставили маммограф

- Многое зависит от работы именно поликлинического отделения, - отметил вице-губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Взрослая поликлиника Конышевской ЦРБ возобновила совою работу после капитального ремонта, который провели впервые с момента постройки здания в 1976 году. Работы велись в рамках госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью одноименного нацпроекта.

В 2022 году в здании обновили фасад, отремонтировали кровлю, провели отделочные работы с учетом бережливых технологий, заменили все инженерные сети. Стоимость ремонта составила более 63 млн рублей. Приобретено новое медицинское оборудование – эндоскопическое, хирургическое и стоматологическое, цифровые рентген-аппарат и маммограф, который появился в поликлинике впервые, а также аппарат УЗИ.

- Многое зависит от работы именно поликлинического отделения: своевременная диагностика позволяет выявить серьезные заболевания на ранних сроках и выбрать правильную тактику лечения. Около 80-85% обращений приходится именно на поликлинику. Курская область – одна из трех регионов, которая в срок и в полном объеме выполнила программу модернизации первичного звена, – сказал вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

В 2022 году в Конышевском районе построено и введено в эксплуатацию 15 модульных ФАПов. В деревне Прилепы состоялось открытие одного из новых фельдшерско-акушерских пунктов. Его оснастили современным медоборудованием, а также ноутбуком с выходом в интернет. Здесь людям оказывают первичную доврачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, предлагают пройти диспансеризацию и вакцинацию.

Кроме того, в районе отремонтировали два офиса врачей общей практики – в деревне Кашара и селе Старая Белица. В общей сложности на ремонт поликлиники, закупку медоборудования и возведение новых ФАПов в 2022 году в Конышевском районе было потрачено почти 270 млн рублей, добавили в обладминистрации.