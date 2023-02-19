На нерасчищенные от снега дворы курянам рекомендуют жаловаться в жилинспекцию

В Жилинспекции работает "горячая линия" Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 февраля Курскую область накрыл продолжительный снегопад.

- В связи с обильными осадками Госжилинспекцией руководителям управляющих организаций поручено усилить работу по расчистке внутридомовых территорий, провести обработку песко-соляной смесью пешеходных дорожек, площадок перед входом в подъезды, внутридворовых проездов. Также рекомендовано не допускать образования сосулек и снежных свесов на козырьках и скатных кровлях, - сообщили в мэрии Курска.

По информации ГЖИ Курской области, на расчистке и обработке внутридворовых участков многоквартирных домов, расположенных в регионе 18 февраля было задействовано около 850 сотрудников управляющих организаций, работали 54 единицы спецтехники.

Завершить работы по уборке дворов планируется в воскресенье, по его окончании.

Ситуацию с расчисткой дворов контролирует ГЖИ. По вопросам несвоевременной или некачественной уборки жильцы могут обращаться в инспекцию по телефону горячей линии 74-70-42.

Действиям управляющих организаций, которые несвоевременно приняли меры по содержанию придомовых территорий, на основании обращений жильцов будет дана соответствующая правовая оценка. За ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке дворов им грозит административная ответственность, пообещали чиновники.