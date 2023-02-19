В Красную книгу Курской области занесли 73 вида птиц

За последние годы перечень редких и исчезающих пернатых был расширен и теперь включает 91 вид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежегодно 19 февраля в России отмечают День орнитолога – профессиональный праздник людей, изучающих жизнь птиц. В России существует Союз охраны птиц России, эта общественная организация объединяет ученых-орнитологов и любителей пернатых. Наблюдатели за птицами в Курской области объединяются в группе «Птицы города Курска» в социальной сети «ВКонтакте».

В Красную книгу Курской области, изданную в 2017 году, занесено 73 вида птиц, 25 из них числится в Красной книге РФ. За последние годы перечень редких и исчезающих пернатых был расширен и теперь включает 91 вид. В списке краснокнижных – лебедь-шипун, белая большая цапля, коршун черный, лунь степной, сапсан, кобчик, журавль серый и другие.

Большая часть редких пернатых встречается на особо охраняемых природных территориях регионального значения, а также в Центрально-Черноземном заповеднике им. В.В. Алехина, сообщает администрация региона.