В Курске прошли лыжные гонки

На территории лыжной базы спортивной школы «Арена» состоялся Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам. Победители и призеры мировых соревнований, заслуженные мастера спорта России Дмитрий Малышко, Иван Черезов и Алексей Петухов вместе с участниками вышли на лыжню. Гонки объединили более тысячи спортсменов и зрителей всех возрастов из нашей области и соседних регионов.

В этом году соревнования посвятили 80-летию Победы в Курской битве. Лыжные гонки – один из самых любимых видов спорта у курян. Кубок стал не только спортивным, но и праздничным мероприятием.

В рамках Спартакиады на старт вышли больше 130 человек: сотрудники министерств и комитетов Правительства Курской области, администраций городов и районов региона.