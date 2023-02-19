Центр города украсили к Масленице Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Красной площади Курска появилась новая праздничная локация — масленичная.

«Красный лес» настолько полюбился курянам, что было принято решение на время оставить на площади больше сотни елей и украсить их к Масленице. Деревца теперь радуют глаз убранством из ярких лент, а еще их украшает солнце — главный символ праздника.

Вся площадка стала большой фотозоной. Сделать атмосферные снимки можно и днем, на фоне нарядных матрешек, и вечером, когда зажигается праздничная иллюминация.

Учли пожелания курян: на площади будут работать торговые павильоны, можно будет согреться горячими напитками и, конечно, полакомиться главным масленичным блюдом — блинами, а еще купить на память сувениры.

По прогнозу погоды блинную неделю обещают снежной и морозной.