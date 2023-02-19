Курянам, оставшимся без тепла и горячей воды, рекомендуют обращаться в ЖЭУ

Очередное коммунальное ЧП произошло на Павлуновского Фото: Даниил НАЙХИН

«Квадра» возобновила подачу отопления и горячей воды после завершения ремонта магистрали на улице Павлуновского в Курске.

Непосредственное подключение зданий по улицам Запольной, Скорятина, Павлуновского и переулок Запольный к центральной системе теплоснабжения осуществляют жилищно-эксплуатационные организации, пояснили в мэрии.

Ранее КП сообщала, что 18 февраля специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали по улице Павлуновского.

На время работ была приостановлена подача отопления и горячей воды по нескольким улицам.

Под отключение попали 13 жилых дома, два детских сада, одно учебное заведение и одно медицинское учреждение на Северо-Западе Курска.

Для ряда жилых домов Северо-Западного района, по которым были временно снижены параметры теплоснабжения в момент повреждения сети, подача теплоносителя в полном объеме будет восстановлена 18 февраля, обещали в мэрии.