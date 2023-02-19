Куряне продолжают заготавливать дрова для участников СВО

Куряне очистили территорию от поваленных деревьев
Фото: Светлана ВОЛКОВА
19 февраля в Курске в Соловьиной роще акцию по заготовке дров для участников специальной военной операции поддержали более 200 человек, сообщает мэрия Курска.
Вместе с жителями в мероприятии участвовали представители администрации города и области.
- Куряне очистили территорию от поваленных деревьев вблизи Курского автотехнического колледжа. Дрова сразу грузят в автомобили и увозят на военный полигон — никакого мусора в лесу не остается, - рассказали в мэрии.