Куряне продолжают заготавливать дрова для участников СВО

Куряне очистили территорию от поваленных деревьев Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 февраля в Курске в Соловьиной роще акцию по заготовке дров для участников специальной военной операции поддержали более 200 человек, сообщает мэрия Курска.

Вместе с жителями в мероприятии участвовали представители администрации города и области.

- Куряне очистили территорию от поваленных деревьев вблизи Курского автотехнического колледжа. Дрова сразу грузят в автомобили и увозят на военный полигон — никакого мусора в лесу не остается, - рассказали в мэрии.