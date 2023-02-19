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НовостиПолитика19 февраля 2023 15:18

Куряне продолжают заготавливать дрова для участников СВО

19 февраля деревья рубили в Соловьиной роще
Ольга ДАНИЛОВА
Куряне очистили территорию от поваленных деревьев

Куряне очистили территорию от поваленных деревьев

Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 февраля в Курске в Соловьиной роще акцию по заготовке дров для участников специальной военной операции поддержали более 200 человек, сообщает мэрия Курска.

Вместе с жителями в мероприятии участвовали представители администрации города и области.

- Куряне очистили территорию от поваленных деревьев вблизи Курского автотехнического колледжа. Дрова сразу грузят в автомобили и увозят на военный полигон — никакого мусора в лесу не остается, - рассказали в мэрии.