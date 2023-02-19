Комиссия оценит повреждения, которые получили жилые дома в результате обстрела Курской области

Об обстрелах сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аварийные бригады завершили работы в обстрелянных накануне 18 февраля приграничных населенных пунктах Курской области.

- Электроснабжение всех населенных пунктов Глушковского района, которое было нарушено в результате обстрелов со стороны Украины, полностью восстановлено. Устранить повреждение на газораспределительной станции удалось без отключения потребителей, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В ближайшее время комиссия оценит повреждения, которые получили жилые дома.

Напомним, 18 февраля ВСУ атаковали три населенных пунктах приграничья.

Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района Курской области. По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района.

19 февраля утром село Горналь снова было трижды обстреляно. Его атакуют третий день подряд, начиная с 17 февраля.