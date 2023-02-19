Утром 19 февраля ВСУ трижды обстреляли курское село

ВСУ атакуют приграничье региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ трижды за утро 19 февраля обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Населенный пункт обстреливают третий день подряд с территории Украины. В общей сложности зафиксировано девять прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады.

- Обязательно окажем всю необходимую помощь жителям, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

18 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил уточненную информацию по результатам обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района.

Здесь от осколков пострадали строения на территории четырех домовладений. Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также было нарушено электроснабжение деревни.

Напомним, утро субботы 18 февраля началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений. Село также обстреливали 17 февраля.