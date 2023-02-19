Курский «Сокол» в девятый раз в сезоне не смог ни разу огорчить соперника

Фото со страницы ХК "Сокол" в VK.

Накануне, 18 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске местный «Сокол» принимал мичуринский «Тамбов». Гости давно обеспечили себе участие в плей-офф, хозяева, наоборот, уже не первый месяц ни на что не претендуют. Итог – победы «волчат» в каждом из периодов и итоговые 9:0 в их пользу.

Это уже девятый матч курян в этом сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Ранее с парнями Артема Мериои это происходило во встречах с нововоронежским «Протоном» (0:2, 0:5), «ЭкоНивой-Бобров» (0:7), кирово-чепецкой «Олимпией» (0:7, 0:9), глазовским «Прогрессом» (0:3), новочебоксарским «Соколом» (0:7) и «Липецком» (0:5).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют «Тамбов», «Олимпия» (по 55 очков) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (54). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 19 февраля, наши парни проведут повторный матч с мичуринцами. Начало в 13:00.