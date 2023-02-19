Курские баскетболисты проиграли в Краснодаре

Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Накануне, 18 февраля, в Краснодаре в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный «СШОР-Локомотив-Кубан» принимал курские «Русичи». Уверенная игра хозяев в первой четверти (29:17) предопределила их итоговый успех – 89:78.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Александр Винник (14 очков), Владислав Соловьев (13), Максим Карванен, Иван Рудаков (по 11) и Константин Глазырин (девять). Это уже пятое кряду поражение курян. Их последняя победа была зафиксирована 22 января в Санкт-Петербурге на паркете питерского «Зенита-2» (82:76).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 27 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (44 балла), московская «Руна» (41) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (38). Теперь 2 марта куряне сыграют дома с ижевским «Куполом-Родники» (десятое место, 29 очков).