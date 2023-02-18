Тысячи курян вновь остались без тепла и горячей воды

Возобновить подачу тепла планируют 19 февраля Фото: Даниил НАЙХИН

Специалисты «Квадры» проводят земляные работы на улице Павлуновского для ремонта ветхого участка тепломагистрали, сообщает мэрия Курска.

С учетом намеченных объемов завершить работы планируется в 01:00 19 февраля. В ремонте задействованы восемь сотрудников и четыре единицы спецтехники филиала.

Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали по улице Павлуновского.

На время работ приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

— ул. Запольная, 43, 41а, 45а, 41, 39а, 60, 60а,

— ул. Скорятина, 190, 190а, 190б, 190в,

— ул. Павлуновского, 112,

— пер. Запольный, 30, 32.

Под отключение попали 13 жилых дома, два детских сада, одно учебное заведение и одно медицинское учреждение на Северо-Западе Курска.

Для ряда жилых домов Северо-Западного района, по которым были временно снижены параметры теплоснабжения в момент повреждения сети, подача теплоносителя в полном объеме будет восстановлена 18 февраля, пообещали в мэрии.