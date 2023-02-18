Тысячи курян вновь остались без тепла и горячей воды

Возобновить подачу тепла планируют 19 февраля
Фото: Даниил НАЙХИН
Специалисты «Квадры» проводят земляные работы на улице Павлуновского для ремонта ветхого участка тепломагистрали, сообщает мэрия Курска.
С учетом намеченных объемов завершить работы планируется в 01:00 19 февраля. В ремонте задействованы восемь сотрудников и четыре единицы спецтехники филиала.
Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали по улице Павлуновского.
На время работ приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:
— ул. Запольная, 43, 41а, 45а, 41, 39а, 60, 60а,
— ул. Скорятина, 190, 190а, 190б, 190в,
— ул. Павлуновского, 112,
— пер. Запольный, 30, 32.
Под отключение попали 13 жилых дома, два детских сада, одно учебное заведение и одно медицинское учреждение на Северо-Западе Курска.
Для ряда жилых домов Северо-Западного района, по которым были временно снижены параметры теплоснабжения в момент повреждения сети, подача теплоносителя в полном объеме будет восстановлена 18 февраля, пообещали в мэрии.