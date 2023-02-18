Курский губернатор уточнил информацию по обстрелу приграничья

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил уточненную информацию по результатам обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района.

- Здесь от осколков пострадали строения на территории четырех домовладений. Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также нарушено электроснабжение деревни. Аварийные бригады приступили к работе, сообщил глава региона.

Напомним, утро субботы 18 февраля началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений. Село также обстреливали 17 февраля.

По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Но в результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.