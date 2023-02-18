В Курске восстановили рецепты старинных блюд

Фото Елены Гамовой

В Курске презентовали проект «Реновация курской кухни. На пути к тысячелетию». Старинные рецепты — результаты исследовательской работы студентов. Удалось восстановить рецепты и историю десяти старинных блюд курской кухни.

Например, украшенный ягодами молочный кисель приготовлен из молока, сахара, кукурузного крахмала.

Понравилось гостям и блюдо «Легэня» — легкое, обжаренное с морковью и луком. Юные кулинары привнесли современные вкусовые «ноты» — добавили томатную пасту.

Великорусская лапша готовилась на курином бульоне. Представили и борщ из квашенных бураков на жирной свинине.

— Такая лапша известна с XIII века, — рассказали студенты, — А борщ из квашеных бураков — с XI века. Чаще его подавали к столу в холодное время года, — с ноября до ранней весны. Известно, что квашенные продукты повышают иммунитет, обладают бактерицидным свойством. Рецепт квашенных бураков мы взяли в сборнике Екатерины Авдеевой, автора «Полной поваренной книги хозяйки». Как варить борщ, рассказала жительница Обояни Людмила Краснопивцева, сообщает газета "Курская правда".