18 февраля ВСУ обстреляли три села в Курской области

Об атаке сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утро субботы 18 февраля началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений. Село также обстреливали 17 февраля.

По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Но в результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что под очередной обстрел с территории Украины 17 февраля попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших, к счастью, нет, но осколками посекло крышу, фасад и забор одного домовладения. Часть поселка осталась без электричества, ремонтные бригады устранили полученные повреждения.

Также ВСУ 17 февраля обстреляли два приграничных села Суджанского района Курской области — Горналь и Гуево.