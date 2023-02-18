Под Курском на пожаре пострадали мужчина и женщина

На место ЧП выезжала полиция
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 02:25 18 февраля. ЧП произошло в Курчатове Курской области на улице Южная.
На место происшествия выехали пожарные – спасатели 7 ПСЧ Курчатова, сотрудники полиции, медики скорой помощи.
Огонь охватил вещи на первом этаже кирпичного двухэтажного жилого дома.
В результате пожара пострадали два человека - мужчина 36 лет и женщина 42 лет.
Огонь тушили 14 человек и четыре единицы техники, сказали в МЧС региона.
Ущерб и причину произошедшего устанавливают.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.