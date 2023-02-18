Под Курском сгорели дом и времянка

В 02:55 18 февраля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в д. Малиновка, Солнцевского района Курской области.

На место ЧП выезжали пожарные 41 ПЧ Солнцевского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.

В результате пожара в жилом деревянном доме огнем повреждена кровля по всей площади, также огнем уничтожена деревянная времянка.

Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

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