18 февраля в Курской области будет метель

Днем в субботу в области ожидается снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем сильный снег, мокрый снег, днем местами метель, налипание мокрого снега, в отдельных районах снежные заносы. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный 8-13, днем местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура - ночью 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 метров, при сильном снеге и метели до 1000 метров.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,80 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.