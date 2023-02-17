В Курске на Пушкарной горел дом

В 12:27 17 Февраля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме на улице 1-я Пушкарная в Курске.

На место происшествия выезжали спасатели 4 ПСЧ, 2 ПСЧ, 8 ПСЧ г. Курска, СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области, сотрудники полиции, работники газовой службы и электрических сетей, медики скорой помощи.

В результате пожара в жилом кирпичном доме на двух хозяев огнем повреждена кровля и потолочное перекрытие по всей площади, сообщили в МЧС региона.

Огонь тушили 29 человек и девять 9 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.