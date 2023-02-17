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НовостиОбщество17 февраля 2023 12:21

В Курске перекроют движение на ряде улиц

Причина - строительство подземных газопроводов
Ольга ДАНИЛОВА
О сроках перекрытия в мэрии не сообщили

О сроках перекрытия в мэрии не сообщили

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с земляными работами по строительству подземных газопроводов на ряде участков автомобильных дорог будет приостановлено движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии Курска.

— с 09:00 часов 20 февраля до 18:00 часов 21 февраля — улица Чапаева, в районе дома № 9;

— с 09:00 часов 27 февраля до 18:00 часов 28 февраля — 3-й Кленовый переулок, в районе дома № 20/6;

— с 09:00 часов 1 марта до 18:00 часов 3 марта — 4-й Вольный переулок, в районе дома № 15;

— 09:00 часов 6 марта до 18:00 часов 7 марта — улица Верхняя Рябиновая, в районе дома № 96.