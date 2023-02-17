В результате обстрела ВСУ часть курского поселка осталась без света

Глава региона сказал, что ремонтные бригады приступают к устранению повреждений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под очередной обстрел с территории Украины 17 февраля попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших, к счастью, нет, но осколками посекло крышу, фасад и забор одного домовладения. Часть поселка осталась без электричества, ремонтные бригады приступают к устранению полученных повреждений, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что ВСУ 17 февраля обстреляли два приграничных села Суджанского района Курской области — Горналь и Гуево.

- В общей сложности в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Ситуация на границе контролируется российскими военными, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

13 февраля под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района.

Всего насчитали шесть прилетов, ни один из снарядов не разорвался.

К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако была нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.

11 февраля в Суджанском районе Курской области со стороны Украины обстреляли бригаду строителей. ЧП произошло также в приграничном селе Гуево.