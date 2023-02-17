У курянина ночью забрали барсетку со ста тысячами рублей

Ночью в полицию позвонил молодой человек с сообщением о том, что неизвестный избил его возле развлекательного заведения и забрал барсетку со ста тысячами рублей и документами.

На место направилась следственно-оперативная группа. Выяснилось, что преступник и потерпевший, ранее незнакомые, находились в одном баре. Между ними возник конфликт, причину которого стороны не смогли сформулировать, ссылаясь на действие алкоголя. Разобраться решили на улице. Преступник избил курянина, забрал барсетку и сбежал.

Полицейские составили описание нападавшего и приступили к розыску. Оперативная работа дала результат, и в течение часа сотрудники уголовного розыска уже располагали данными подозреваемого. Ранее судимый 22-летний перемещался по разным адресам. По одному из них он был задержан.

Благодаря своевременным действиям у подозреваемого изъяли краденое имущество в полном объеме. Оно будет возвращено владельцу. По факту грабежа начато уголовное производство, сообщили в полиции региона.