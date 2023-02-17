ВСУ обстреляли два села в Курской области

Глава региона сказал, что ситуация контролируетсяя российскими военными Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ 17 февраля обстреляли два приграничных села Суджанского района Курской области — Горналь и Гуево.

- В общей сложности в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Ситуация на границе контролируется российскими военными, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

13 февраля под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- Всего насчитали шесть прилетов, ни один из снарядов не разорвался.

К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако была нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества.

11 февраля в Суджанском районе Курской области со стороны Украины обстреляли бригаду строителей. ЧП произошло также в приграничном селе Гуево.

К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый.