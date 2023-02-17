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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:46

В Курске волонтеры соберут корм для животных из приютов

Присоединиться к акции приглашают школы и вузы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мероприятие стартует в конце февраля

Мероприятие стартует в конце февраля

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске пройдет акция под названием "Лапа друга" по сбору макулатуры и корма для животных из приютов.

Ее проводит Анастасия Пашкова совместно с экологическим объединениями курского вуза — зеленая студия «Еж» и Green KSU.

По итогам акции участники, занявшие три первых места в каждой номинации, награждаются ценными подарками от организатора и дипломами участника акции.

Приглашают к участию школы и университеты. Заявку на участие необходимо прислать до 22 февраля. С 27 февраля по 2 марта пройдет сам конкурс.

Условия участия в акции и порядок ее проведения можно узнать подробнее — https://vk.cc/clFhrl

Прием заявок для организаций идет по ссылке: https://vk.cc/clFhlA