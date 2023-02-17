В Курске задержали парня, который ходил по улице с игрушечным автоматом

Курянин сказал, что хотел пошутить над приятелем Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники полиции установили личность молодого человека, ходившего по улице в футболке с предметом, похожим на автомат.

Утром 16 февраля запись с камер наблюдения жилого комплекса Курска, где всё происходило, была опубликована в социальных сетях.

Полицейские незамедлительно инициировали проведение проверки, задержали курянина и доставили в отдел полиции. Молодой человек рассказал, что вышел из дома с деревянным муляжом автомата, чтобы пошутить над приятелем.

Стражи порядка убедились, что сувенир действительно выглядит как оружие, но им не является. Фигурант раскаялся и попросил прощения у курян за свое неуместное и нелепое поведение. Полицейские уже провели с задержанным профилактическую беседу.

В ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка, сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.