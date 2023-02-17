Курский «Авангард» избежал поражения в матче с «Дружбой»

Первый сбор "Авангарда" завершен. Фото со страницы клуба в VK.

На учебно-тренировочной базе «Буткэмп» в Широкой Балке (Краснодарский край) состоялся контрольный матч с участием курского «Авангарда» и «Дружбы» из Майкопа. Причем, впервые на этом сборе куряне сыграли по плану. Поясню. Предыдущие встречи с ивановским «Текстильщиком» и дублем «Ростова» не состоялись в запланированное время из-за непогоды. И если с ростовчанами удалось сыграть на следующий день(1:0, Лошков, 51-я), то с ивановским клубом матч так и не состоялся.

Но с третьей попытки курянам повезло – игра началась точь-в-точь, как планировалось. Первый тайм не принес «Авангарду» положительных эмоций – парни из Марий-Эл провели две голевые атаки. Впрочем, все в итоге завершилось дружбой. Точные удары Егора Лошкова (55-я) и Павла Барбашова (57-я) обеспечили курянам ничью - 2:2.