Курские хоккеисты пропустили десять шайб от МХК «Липецк»

МХК "Липецк" стал шестым клубом, забившим курянам не менее десяти шайб за игру. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске местный «Сокол» проводил повторный матч с МХК «Липецк». Проиграв первую встречу со счетом 0:5, подопечные Артема Мериои улучшили результативность, но при этом пропустили два раза больше. Две шайбы в составе курян провел Константин Лось (46-я,1:7, 56-я, 2:10), еще одну – Денис Волобуев (60-я, 3:10). Любопытно, что в каждом из трех случаев игроки «Сокола» отправляли шайбу в чужие ворота при игре в неравных составах . Константин отличился в большинстве, Денис – в меньшинстве. Кроме того, ассистентский дубль в активе Богдана Кускова. Лишь третья голевая атака «Сокола» прошла без его участия. Итоговый счет – 10:3 в пользу липчан.

Это уже девятый матч курян в этом сезоне, когда они пропустили не менее десяти шайб. Ранее подобное происходило во встречах с новочебоксарским «Соколом» (3:11, 1:10), воронежской «ЭкоНивой-Бобров» (1:13, 2:12), глазовским «Прогрессом» (3:11, 3:12), кирово-чепецкой «Олимпией» (1:11) и нововоронежским «Протоном» (1:10)

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», кирово-чепецкая «Олимпия» (по 53 очка) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (50). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь 18 – 19 февраля наши парни примут на своем льду «Тамбов». Начало обеих встреч в 13:00.