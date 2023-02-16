Курское «Динамо» разгромило подмосковную «Спарту»

Эзин Калу. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске местное «Динамо» принимало «Спарту энд К» из Видного. Гостей хватило лишь на первую четверть (22:22), а дальше наши девушки на протяжении всей игры наращивали свой перевес. Особенно хорошо они провели второй (27:17) и четвертый (20:10) отрезок. Итоговый счет – 83:59 в пользу курского клуба

В ТОП-5 результативных курянок вошли – Эзин Калу (21 очко), Эва Лисец, Елизавета Шабанова (по 12), Ольга Фролкина (восемь) и Елизавета Комарова (семь).

После этой победы «Динамо» делит второе – третье места с МБА (по 44 очка). Единолично лидирует екатеринбургский УГМК – 48 баллов. Теперь 19 февраля подопечные Тибо Пети сыграют на своем паркете с МБА. Начало встречи в 17:00.