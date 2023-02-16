Курский драмтеатр 17 февраля представит премьеру по пьесе Карела Чапека

На сцене - Галина Халецкая и Михаил Тюленев Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной драматический театр имени Пушкина 17 февраля представит премьерную постановку по фантастической пьесе знаменитого чешского писателя Карела Чапека "Средство Макропулоса".

Сюжет построен вокруг секрета вечной жизни. Его знают два персонажа пьесы, остальные хотят им завладеть.

Чапек в своей пьесе ставит вопрос, так ли хорошо жить вечно. Его персонажи скорее отказываются от такой перспективы. Подобный поворот событий в постановке заслужил в свое время критику в адрес писателя.

Государственный академический Малый театр поставил телеспектакль по этой пьесе в 1978 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свою интерпретацию сюжета представили в Курском драмтеатре.

Эмилия богата, знаменита, окружена поклонниками, которые ее почти не интересуют, как, впрочем, она равнодушна вообще ко всему, что происходит вокруг нее.

Внезапно, без видимых причин Эмилия Марти проявляет интерес к столетней тяжбе из-за наследства барона Фердинанда Йозефа Пруса, письменное завещание которого не найдено. Постепенно обнаруживается, что Эмилия Марти осведомлена о событиях давно минувших лет, знает невероятные подробности жизни много лет тому назад ушедших из жизни людей.

А ее инициалы удивительным образом совпадают с первыми буквами имени певицы из Шотландии Эллен Макгрегор, когда-то любившей Фердинанда Пруса, испанки Евгении Монтес и имени некоей гречанки Элины Макропулос, рожденной на Крите более трехсот лет назад.

В спектакле занят Сергей Малихов, который также стал ассистентом режиссера Фото: Светлана ВОЛКОВА

Но простое ли это совпадение? Какую тайну хранит эта женщина…

Над спектаклем работали:

Постановка и музыкальное оформление – Сергей Коромщиков (г. Санкт-Петербург);

Ассистент режиссера – Сергей Малихов;

Художник-постановщик – Ольга Володина.

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