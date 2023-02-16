Курянки завоевали медали на первенстве России по легкой атлетике

Во второй день первенства России U18 по легкой атлетике сборная Курской области завоевала две медали. Алена Акимова стала победительницей первенства в беге на 800 метров с результатом 2.11.29, а Дарья Жогло на этой же дистанции заняла третье место, уступив серебряному призеру всего пару сотых секунды (2.13.39).

Всего у представительниц Курской области три медали. В первый день соревнований "золото" завоевала Анастасия Шкурина, показавшая в беге на 1500 метров лучший результат сезона в стране и третий результат в мире - 4.26.12.

Девушки тренируются в Железногорске у Марии и Андрея Тихоновых! Поздравляем!