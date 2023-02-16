Материнский капитал проактивно получили 16,8 тысячи курских семей

Отделения Социального Фонда России направили курским семьям в прошлом году более 2,4 млрд рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области 16,8 тысячи сертификатов на материнский капитал выдано в проактивном режиме с середины апреля 2020 года. С этого времени средства господдержки семьи начали оформлять без личного обращения. В 2022 году таким образом было оформлено более 6,2 тысячи сертификатов. Отделения Социального Фонда России направили курским семьям в прошлом году более 2,4 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

Электронный сертификат приходит родителю в личный кабинет на портале госуслуг. Граждане могут самостоятельно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать остаток, не обращаясь в клиентские службы Социального фонда. Проактивный формат государственных услуг позволяет ускорить процесс назначения мер социальной поддержки, сделать его максимально простым и удобным для граждан.

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 946,72 рубля на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 681,53 рубля. Маткапитал на второго ребенка, если ранее родители не получали сертификат, с 1 февраля составляет 775 628, 25 рубля.