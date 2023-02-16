Курян приглашают на бесплатную экскурсию в музей электротранспорта

Для посещения музея заявку нужно отправить не менее чем за двое суток Фото: Светлана ВОЛКОВА

Попасть на бесплатную экскурсию в музей Курского городского электрического транспорта могут все желающие по предварительной договоренности для групп до 15 человек, сообщает администрация региона. Недавно там побывали обучающиеся юношеской автошколы областного Дворца молодежи.

Музей находится на территории трамвайного депо. В четырех залах размещены стенды, посвященные развитию системы электротранспорта города Курска. Среди экспонатов предметы утвари, мебель, оригинальные фотографии и плакаты, схемы маршрутов и табло, кассовые аппараты и образцы билетов. Особенно интересна действующая модель трамвайных путей с вагонами разных эпох.

В этом году курскому трамваю исполняется 125 лет. Движение было открыто 30 апреля 1898 года. Курск стал третьим городом в России, где появился этот вид транспорта. Первая линия была проложена в самом центре города: по улицам Московской (сейчас улица Ленина) и Херсонской (ныне Дзержинского).

Для посещения музея заявку нужно отправить не менее чем за двое суток на адрес электронной почты eltranskursk@mail.ru или по телефону 8 (4712) 34-37-38. Действует возрастное ограничение – от шести лет.