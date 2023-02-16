Мошенники обманули курянку на 34 тысяч рублей под предлогом продажи садовой мебели

52-летняя курянка хотела купить садовую мебель, а в итоге лишилась сбережений. Как рассказали в региональном УМВД, в одном из каналов в мессенджере женщина нашла объявление. Внимание привлекли красочные фотографии и невысокие цены. Курянка начала переписку с продавцом. После недолгого виртуального общения последовало оформление заказа. Женщине прислали ссылку для оплаты. Продавец потребовал ввести в поля все данные банковской карты, в том числе секретный трехзначный код. Подобное должно было насторожить потерпевшую, но женщина выполнила условия. А потом обнаружила сообщение о списании с ее счета всех денег.

Буквально сразу общение в мессенджере было прервано, а переписка удалена. Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей. Уже позже курянка увидела в сети отрицательные отзывы доверчивых покупателей. Женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.