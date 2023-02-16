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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:41

В Курской области водитель иномарки сбил велосипедиста

Мужчину госпитализировали
Анна ГРЕБЕНКИНА

В поселке Глушково иномарка сбила велосипедиста. Как рассказали в региональном УМВД, авария произошла в девять часов утра 15 февраля в районе дома № 261 по улице Ленина.

65-летний водитель ехал на Hyundai Creta. По предварительным данным, он сбил двигающегося в попутном направлении велосипедиста. Мужчину 58 лет с различными травмами доставили в районную больницу.

Полиция сейчас выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Всего за 15 февраля в Курской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. В них получили ранения два человека.