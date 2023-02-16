Девять новых светофоров установят в Курске в 2023 году

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Девять новых светофоров появится в Курске в 2023 году. Об этом сообщили представители региональной общественной организации "Право пешехода" со ссылкой на комитет дорожного хозяйства.
Установка дорожных объектов планируется по следующим адресам:
- пересечение улиц Заводская - Ольшанского;
- перекресток Краснополянская - Резиновая;
- Союзная (д. 9а) - Ухтомского;
- на пересечении Суворовская -1 и 2 Суворовские переулки;
- перекресток проспект Хрущева (д. 15, 28а) - Аэродромная;
- нерегулируемый переход у ТЦ "Майский" (Косухина, 37а, 38).
- пересечение проспект Дружбы - проспект Сергеева;
- перекресток Красная Армия - Овечкина;
- Красная Армия - Дружининская.