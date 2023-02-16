В Курске скончался врач областной многопрофильной больницы Артем Безгин

Фото: https://vk.com/kokb46 Фото: Предоставлено

15 февраля скончался бывший заведующий нефрологическим отделением Курской областной многопрофильной больницы Артем Безгин. Врача высшей категории и доктора медицинских наук не стало на 44 году жизни. Артем Вячеславович ушел из жизни после тяжелой, продолжительной болезни. Об этом сообщили в самом медучреждении.

- Артем Вячеславович был отзывчивым Человеком, профессионалом. Многие годы посвятил преподавательской деятельности в КГМУ. Вечная память о коллеге сохраниться в наших сердцах, - добавили представители курского медсообщества.