В Курске после столкновения легковушек один из пассажиров попал в больницу

Авария с пострадавшим произошла в Курске 15 февраля. Как сообщили в региональном УМВД, около 14.30 у дом №17 по улице Сумской столкнулись «Хендай Солярис» и «Лада Калина». По предварительным данным, иномаркой управлял 43-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Энгельса с левым поворотом в сторону Заводской. «Лада», под управлением 22-летнего водителя, двигалась во встречном направлении.

В результате столкновения пострадал 30-летний пассажир «Хендай Солярис». С травмами его доставили больницу № 4 Курска.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.