Курян предупредили об опасности выхода на лед

В регионе пока держится зимняя погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские спасатели провели профилактический рейд на реке Сейм Курска. С высоты птичьего полета с помощью беспилотных авиационных систем оценили обстановку на водоеме.

С рыбаками провели беседы инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области.

- На реке мы наблюдали немного любителей рыбной ловли, - рассказывает старший государственный инспектор ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области Геннадий Алябьев, - к сожалению, при себе у них не оказалось средств спасения, и это при том, что толщина льда уменьшается буквально на глазах. Мы наблюдаем большой контраст ледового покрытия, в местах течений, у берегов он и вовсе сходит.

Подобные рейды в регионе проводятся регулярно. Главное управление напоминает о том, что если вы решили выйти на лед, при себе обязательно нужно иметь подручные средства спасения. Это может быть веревка, два скрепленных между собой гвоздя, в одиночку рыбачить может быть опасно.