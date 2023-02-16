Под Курском на пожаре пострадал мужчина

15 февраля в 19.28 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в доме по адресу Курский район, поселок имени маршала Жукова, 3-й Квартал.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №4, №5 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, работники электрических сетей.

Как выяснилось, загорание на площади один квадратный метр потушили до прибытия. В результате пожара пострадал 36-летний мужчина, сказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).