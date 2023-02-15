Курские «Русичи» потерпели разгромное поражение в Москве

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 26 очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня, 15 февраля, в Москве в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местная «Руна» принимала курские «Русичи». Хозяева в полноги одолели наших парней, выиграв каждую из четырех четвертей. Итоговый счет – 96:52 в пользу «Руны».

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Роман Казюлин, Александр Винник (по десять очков), Даниил Шибаев (восемь) и Владислав Соловьев (шесть). Это уже четвертое кряду поражение курян. Их последняя победа была зафиксирована 22 января в Санкт-Петербурге на паркете «Зенита-2» (82:76).

После этого матча «Русичи» располагаются на 14-м месте с 26 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (41 балл), московская «Руна» (39) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (36). Теперь 18 февраля куряне сыграют в Краснодаре с «СШОР-Локомотивом-Кубанью» (15-е место, 23 очка). Начало встречи в 17:00.