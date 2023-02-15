Курян приглашают отметить Масленицу в усадьбе Фета

Гостей ждет интересная программа Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 февраля в музее «Усадьба А.А. Фета» пройдет праздник «Гуляй, Масленица». Начало в 11:00.

В программе: вкуснейшие блины с чаем, пляски удалые, песни огневые, игры молодецкие да забавы детские, хороводы, катание на лошадях. Завершится гуляние традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Афанасий Фет был хорошим хозяином, в усадьбе сохранился погребок, где он хранил запасы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Билеты можно приобрести в кассе музея и онлайн (https://welcomekursk.ru/events/23103/prazdnik-gulyai-maslenica), в том числе по Пушкинской карте. Дошкольники – бесплатно.

Подробности – по телефону: +7-961-191-60-20 (музей «Усадьба А.А. Фета»). Курская область, Золотухинский р-н, д. 1-я Воробьевка, д. 81 А.