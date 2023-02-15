Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды15 февраля 2023 18:33

Курян приглашают отметить Масленицу в усадьбе Фета

Праздник пройдет 25 февраля
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Гостей ждет интересная программа

Гостей ждет интересная программа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 февраля в музее «Усадьба А.А. Фета» пройдет праздник «Гуляй, Масленица». Начало в 11:00.

В программе: вкуснейшие блины с чаем, пляски удалые, песни огневые, игры молодецкие да забавы детские, хороводы, катание на лошадях. Завершится гуляние традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Афанасий Фет был хорошим хозяином, в усадьбе сохранился погребок, где он хранил запасы

Афанасий Фет был хорошим хозяином, в усадьбе сохранился погребок, где он хранил запасы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Билеты можно приобрести в кассе музея и онлайн (https://welcomekursk.ru/events/23103/prazdnik-gulyai-maslenica), в том числе по Пушкинской карте. Дошкольники – бесплатно.

Подробности – по телефону: +7-961-191-60-20 (музей «Усадьба А.А. Фета»). Курская область, Золотухинский р-н, д. 1-я Воробьевка, д. 81 А.