Курские дзюдоисты завоевали "золото" и "бронзу"

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Иваново завершилось первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. За награды боролись более 200 спортсменов из 16 регионов. В сборной Курской области лучший результат показал Егор Кондратов, второй год подряд выигравший на этих соревнованиях золото!

Первое место - Его Кондратов, весовая категория 81 килограмм.

Третье место - Василий Сергеев, весовая категория 66 килограмм.

Поздравляем парней и их тренеров Александра Разинькова, Юрия Шульгина, Юрия Федорова, Романа и Александра Федосовых.

Удачи в марте на первенстве России в Екатеринбурге!