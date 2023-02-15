Курские дзюдоисты завоевали "золото" и "бронзу"

Курские спортсмены снова отличились
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Иваново завершилось первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. За награды боролись более 200 спортсменов из 16 регионов. В сборной Курской области лучший результат показал Егор Кондратов, второй год подряд выигравший на этих соревнованиях золото!
Первое место - Его Кондратов, весовая категория 81 килограмм.
Третье место - Василий Сергеев, весовая категория 66 килограмм.
Поздравляем парней и их тренеров Александра Разинькова, Юрия Шульгина, Юрия Федорова, Романа и Александра Федосовых.
Удачи в марте на первенстве России в Екатеринбурге!