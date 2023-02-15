Курянин Даниил Кондаков впервые сыграл за сборную России по футболу (номер 14).

15 февраля в Ташкенте юношеская сборная России U-15 сыграла вничью со сверстниками из Узбекистана – 2:2.

По ходу матча Россия уступала 0:2, но смогла отыграться. Отличились Вадим Шилов и Роман Фролов. Воспитанник футбольной академии "Авангард" Даниил Кондаков, который сейчас занимается в академии питерского "Зенита", вышел в старте и был заменен на 61 минуте.

Следующий товарищеский матч команды Станислава Коротаева пройдет 18 февраля.

Поздравляем Даниила! Ждем новых игр!