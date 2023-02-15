Под Курском иномарка сбила женщину

Аварии происходят в регионе ежедневно Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 14 февраля утром, примерно в 09:45. 28-летняя водитель, управляя автомобилем « INFINITI», ехала по автодороге «Рыльск – Коренево - Суджа» со стороны Рыльска в направлении поселка Коренево.

- На 13 километре возле села Пушкарное Кореневского района Курской области по предварительным данным иномарка сбила 61-летнюю женщину–пешехода. В результате ДТП она получила ранения и была доставлена в больницу, - сообщает ГИБДД региона.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

14 февраля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

Зарегистрировано 19 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде от управления ТС отстранили двух водителей, еще один отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а одного задержали по ст. 264.1 УК РФ (повторное правление ТС в состоянии опьянения).