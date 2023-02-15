Курянка чудом спаслась на пожаре

Пожарный дымоизвещатель спас жизнь жительницы села Коренево Кореневского района. Ночью женщина проснулась от звука датчика, вышла на улицу и вызвала пожарную охрану.

Как оказалось, произошло короткое замыкание в розетке, куда был подключен удлинитель. Возникло сильное задымление, от которого и сработал извещатель. К счастью, помощь огнеборцев не потребовалась.

- Сегодня почти 300 домовладений в Кореневском районе, в которых проживают граждане «группы риска», оборудованы пожарными датчиками, - говорит заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам Главного управления МЧС России по Курской области Александр Шевченко.

Всего же в регионе установлено более 16 тысяч таких датчиков. Неоднократно они сигнализировали о пожарах, спасая жизни и имущество людей. Кстати, с 1 марта в соответствии с изменениями в правилах противопожарного режима в квартирах и жилых домах, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в обязательном порядке должны быть установлены и исправны автономные пожарные дымоизвещатели, сказали в ГУ МЧС региона.