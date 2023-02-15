Под Курском иномарка сбила школьника

В регионе ежедневно происходят аварии
Фото: Даниил НАЙХИН
Авария случилась 14 февраля примерно в 13:35 на автодороге «Курск – Рыльск», на улице Садовой возле дома номер 3 в Курчатове.
32-летний водитель, 1990 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Поло», ехал со стороны Льгова в направлении Курска. По предварительным данным он сбил здесь восьмилетнего ребенка.
В результате ДТП школьник получил ранения.
Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.
14 февраля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека получили ранения, один из которых несовершеннолетний.
Зарегистрировано 19 ДТП с материальным ущербом.
За вождение в пьяном виде от управления ТС отстранили двух водителей, еще один отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а одного задержали по ст. 264.1 УК РФ (повторное правление ТС в состоянии опьянения).
Выявлено 108 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.