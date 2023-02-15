В Курской области внедрили суперсервис «Рождение ребенка»

С начала 2023 года в Курской области на свет появилось более 600 малышей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году в регионе зарегистрировано более 40 тысяч актов гражданского состояния, из них 8 083 - о рождении, 7 507 - о заключении брака, более 5 011 - о расторжении брака, 1 417 - об установлении отцовства, 52 - об усыновлении, 565 - о перемене имени.

Всего в органы ЗАГС Курской области за прошедший год обратились более 200 тысяч граждан. Продолжается работа по цифровизации, что делает услуги более удобными и доступными для курян, отметили в ведомстве.

Так, был внедрен суперсервис «Рождение ребенка». В мае в Курской области выдано второе в стране цифровое свидетельство о рождении. В 2022 году с помощью этого сервиса зарегистрировано 144 ребенка.

Дополнительно были открыты рабочие места сотрудников органов ЗАГС в отделениях родовспоможения медицинских учреждений Железногорска и больнице скорой медицинской помощи Курска.

С начала 2023 года в Курской области на свет появилось более 600 малышей. Это примерно на 6% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.