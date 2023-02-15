Курянка Анна Шалимова отпраздновала 100-летие

С начала 2023 года в Курской области на свет появилось более 600 малышей. Это примерно на 6% больше, чем за аналогичный период в 2022 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Анна Алексеевна — ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла), ветеран труда. 15 февраля свой вековой юбилей она встречает в кругу самых родных и близких.

В военные годы Анна Алексеевна участвовала в строительстве Курского вокзала в Москве, где и познакомилась с мужем — Петром Макаровичем. После войны супруги переехали в Курск.

В семьей именинницы две дочери: старшая Валентина проживает в Курском районе, а младшая Галина — в Белоруссии, но регулярно навещает маму. 15 февраля на празднование Дня рождения собралась вся семья, в том числе внуки и правнуки. Один из правнуков зачитал Анне Алексеевне поздравление от президента Владимира Путина.

Именинницу с юбилеем поздравили также представители администрации города.

Ранее КП сообщала, что за первый месяц 2023-го в регионе родилось 313 мальчиков и 284 девочки. Самые популярные имена мальчиков – Иван, Михаил, Александр и Матвей, среди девочек лидируют Ева, Мария, Полина. Самые редкие имена января - Дамир, Демид, Ростислав, Ника, Антонина, Надежда.

Среди новорожденных было десять двойняшек. В январе и начале февраля 2022 года в Курской области двойняшки появились лишь в двух семьях.